Guerra Ucraina – Il West Ham è con Yarmolenko, dalle maglie al messaggio del London Stadium

Il mondo intero è in apprensione per la guerra che si è scatenata in Ucraina dopo gli attacchi da parte della Russia di Putin. Anche il mondo del calcio si è mobilitato, come il West Ham per il suo calciatore ucraino Andriy Yarmolenko.“Proseguono le iniziative a sostegno del popolo ucraino anche in Premier League. Dal messaggio del London Stadium alle maglie dei giocatori nel riscaldamento, il West Ham ha omaggiato Yarmolenko che non è presente alla partita contro i Wolves.

Un’assenza spiegata da Moyes alla vigilia: “Avevo parlato con Andriy ed è sconvolto. È un momento davvero difficile per lui e la sua famiglia, lo rispettiamo e gli abbiamo concesso qualche giorno di riposo”.

Sky Sport