Gaetano lancia in vetta la Cremonese e Fabio Pecchia

Cremona torna regina. Non solo dell’acciaio, come certificato dalla vittoria nel “derby” della famiglia Arvedi, ma di una B che guarda con crescente ammirazione la cavalcata di Fabio Pecchia, imbattuto da 6 gare e tornato a fare la voce grossa dopo i due pari con Perugia e Vicenza. Un successo che vale doppio alla vigilia delle sfide con Benevento, Brescia e Pisa. Lucarelli si lecca le ferite, anche se la sconfitta al cospetto della capolista (che oggi potrebbe essere raggiunta in vetta da Lecce e Pisa) è ben diversa dal naufragio di Ferrara. Seppur gravata di assenze pesanti (tra gli altri Falletti, Ghiringhelli, Agazzi e Donnarumma) la Ternana se l’è giocata a viso aperto, persino sfortunata quando è andata a un passo dal ribaltare le cose a metà ripresa, con Carnesecchi aiutato dal palo sul tentativo ravvicinato di Bogdan. Pecchia ha mischiato un po’ le carte, portando Gondo accanto a Ciofani. Dopo una sventola da fuori di Proietti, respinta da Carnesecchi, Baez e Gaetano hanno fatto capire che il piano partita del loro tecnico aveva un fondamento, sfiorando il gol prima di assistere a un’incornata insidiosa di Pettinari a lato. Nella ripresa, dopo le palle gol per Proietti e Crescenzi, Baez col destro inventa una parabola all’incrocio che strappa applausi bipartisan. Lucarelli sgancia Mazzocchi e viene subito ripagato col pari. L’occasionissima è di Bogdan, ma il portiere ospite riscatta l’errore sul gol, tiene in vita la Cremo che a 10’ dalla fine infila con Gaetano il rasoterra che vale la vetta. In pieno recupero Partipilo pareggia, ma il Var rileva che il suo piede è qualche centimetro davanti a quello degli avversari. Niente festa per le Fere.

TERNANA 1 CREMONESE 2

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6; Defendi 6 Bogdan 6 Sorensen 5,5 Celli 6 (27’ st Martella 6); Paghera 6 (37’ st Peralta sv) Proietti 7 (37’ st Koutsoupias sv) Salzano 6; Partipilo 6 Furlan 5,5 (15’ st Mazzocchi 6,5); Pettinari 6 (1’ st Capone 5,5). A disp.: Krapikas, Capuano, Boben, Mazza, Rovaglia. All.: Lucarelli 6.



CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi 6,5; Sernicola 6 Bianchetti 5,5 Meroni 6 Valeri 6 (1’ st Crescenzi 6,5); Baez 7 Castagnetti 6 Fagioli 6 (22’ st Rafia 6) Gaetano 7; Ciofani 6 (22’ st Di Carmine 6), Gondo 6 (13’ st Zanimacchia 6). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Okoli, Bartolomei, Politic. All.: Pecchia 6,5.



ARBITRO: Giua di Olbia 6.

Guardalinee: Lombardi e Gualtieri.

Quarto uomo: Petrella.

Var: Camplone. Avar: Raspollini.



MARCATORI: 14’ st Baez (C), 17’ st Mazzocchi (T), 35’ st Gaetano (C).



AMMONITI: Partipilo (T), Castagnetti (C), Fagioli (C), Baez (C), Salzano (T).



NOTE: paganti 2.022, incasso di 26.322 €.

Ang.: 3-6. Rec.: pt 0’, st 7’.

Fonte: R. Barbacci (Cds)