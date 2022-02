Dopo quella polacca, anche la Federcalcio ceca prende posizione

La Polonia ha preso posizione, la Svezia ha fatto sapere che non giocherà contro la Russia, eppure, come se niente fosse, il campionato russo va avanti, estraneo a quanto accade intorno. Ieri si sono disputate quattro partite, oggi ce ne sarà un’altra. Intanto, anche la Federcalcio ceca si schiera apertamente contro la guerra. La Nazionale non disputerà più alcuna partita contro la Russia. Questo il comunicato: “La Federazione Calcistica della Repubblica Ceca, i membri dello staff e i giocatori hanno deciso di non giocare contro la Russia date le situazioni attuali, nemmeno in campo neutro. Vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile”.