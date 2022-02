De Giovanni, scrittore: “Napoli? Recuperare gli infortunati è necessario”

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso napoletano, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Lobotka sarebbe un rientro importante, così come quello di Anguissa. Sono due calciatori fondamentali. Recuperarli col Milan è necessario, per questo rischiarli con la Lazio non credo che convenga. Questo fatto degli infortuni muscolari è un grande tema di cui si dovrebbe dibattere perché comincia a non essere proporzionato a quelli delle altre squadre”.