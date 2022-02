DAZN – Spalletti “esplode”: “Dov’è la squadra senza carattere? Ditelo ora!”

Un Luciano Spalletti che si toglie più un “sassolino” dalla scarpa è davanti ai microfoni di Dazn a fine gara: “Nel secondo tempo la squadra ha meritato, ha fatto un buon calcio, aveva creato delle buone occasioni. Ripeto, per quello che è stata la ripresa, la squadra ha meritato, anche se l’eurogol di Pedro aveva rimesso tutto in discussione. Adesso voglio vedere se gli rompono ancora i co****ni a questi ragazzi, che gli dicono sempre che non hanno carattere, che mancano di attributi, che sono molli…Stasera non ne hanno avuto carattere? No…Questo Napoli lotta per il vertice della classifica, ha giocato un buon calcio sempre, i miei ragazzi non hanno paura di giocare! Il pareggio a Cagliari non era buono? Visto oggi il Cagliari? La gara con il Barcellona è colpa mia! Gli ho chiesto di giocarsela così…Ad inizio gara abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, anche perchè al momento non è facile giocare con questa Lazio, ma quando la palla la fai girare bene, anche loro devono abbassarsi. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, ma il carattere non deve essere messo in discussione, una squadra che dopo il pareggio si riversa nella metà campo avversaria, vi apre poco? Se non è carattere questo, qual è? Non è che se il Napoli non vince lo scudetto ha fallito! Questa è una grande squadra, sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo in maniera corretta. Bisogna vedere cosa è capitato in questo periodo, abbiamo fatto fatica per alcune situazioni e si vede che è stato così. Se puoi scegliere è un conto, se non puoi farlo è un altro conto…”