CorrSport – “Insigne-Napoli, volano i panni sporchi”

Scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport: “Mentre sembra stiano per volare i panni sporchi, e comunque s’avvertono i fischi, ci sono comunque dieci anni che valgono, la condivisione di un’epoca che sta lì e quel retrogusto amaro che rischia di avvelenare le ultime dodici settimane da attraversare insieme. L’Insigne che in campionato consegna il proprio compito terribilmente in bianco – semplicemente sei rigori – diventa quasi istintivamente il manifesto d’una involuzione ch’è figlia delle distrazioni pre e post-contrattuali con il Toronto, e si ritrova nel ruolo di uno dei protagonisti d’un divorzio che nessuno (e neanche De Laurentiis) ha voluto evitare”. Fonte: virgilio.it