A Castel Volturno, Juan Jesus ha parlato con Vinicio del loro Brasile

C’erano tutti ad ascoltarlo a Castel Volturno. Incantati dalla sua cadenza. Un po’ intimiditi per il colosso del calcio che avevano davanti. Solo Juan Jesus ha rotto l’imbarazzo e si è avvicinato: «Sono dei Belo Horizonte anche io, mi ha detto. E abbiamo iniziato a parlare della nostra città in Brasile», racconta Vinicio. Ai tradizionali doni che si fanno agli ospiti straordinari come lui, Mertens e compagnia hanno voluto fare anche un regalo speciale: gli hanno intonato tanti auguri a te. «Sì, è stato divertente ascoltarli cantare tutti assieme, mi sono anche un po’ commosso. Il Napoli è una squadra forte, glielo ho detto. E ho anche detto che si trovano in una situazione stupenda, che fa invidia a tutti. Sono a un passo dallo scudetto e devono in tutti i modi e con tutte le forze possibili portare fino a fondo il lavoro. Perché la città impazzirebbe di gioia». Fonte: Il Mattino