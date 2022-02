Zielinski e la ferma decisione sulla sfida Russia-Polonia

La guerra che in questi giorni si sta scatenando tra la Russia e l’Ucraina, non sta lasciando indifferente, anzi, il mondo del calcio. A metà marzo si sarebbe dovuta giocare la sfida tra i padroni di casa russi e la Polonia, ma la nazionale biancorossa in queste ore ha deciso che non vorrà disputare lo spareggio per andare ai mondiali. Lo confermano le parole del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski attraverso Instagram. «Noi calciatori della nazionale, insieme con la nostra Federazione, abbiamo deciso che non giocheremo il match contro la Russia a causa dell’aggressione al territorio ucraino. Non è una scelta facile, ma nella vita esistono cose più importanti del calcio. I nostri pensieri oggi vanno all’Ucraina e al nostro compagno di squadra Tomasz Kędziora che gioca a Kyiv».

La Redazione