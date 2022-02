UFFICIALE – Roman Abramovich lascia il Chelsea

La guerra che sta scatenando la Russia nei confronti dell’Ucraina, scuote inevitabilmente il mondo del calcio e in modo particolare il Chelsea. In serata il proprietario del club londinese Roman Abramovich, dopo 20 anni lascia la società dei blues e lo annuncia con un comunicato riportato dal club inglese. “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”.

La Redazione