Tuttosport: “L’emergenza, in casa Napoli, non è finita”

Su Tuttosport:

“L’emergenza, in casa Napoli, non è finita. Anche contro la Lazio Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Tuanzebe, Malcuit, Lozano e Anguissa sicuramente. Lobotka invece è in dubbio. Ma, oltre a questi cinque, ci sono altri tre calciatori da gestire: Politano, Fabian e Osimhen stanno lavorando per ritrovare la condizione migliore e vanno tenuti sotto osservazione in questi giorni”.