Spareggio Mondiale in Russia: la Polonia dice no

Il 24 marzo a Mosca, valida per l’accesso ai Mondiali di calcio del Qatar, dovrebbe giocarsi Russia/Polonia. Il condizionale è d’obbligo perche la Polonia, attraverso la sua federazione ed il presidente Cezary Kulesza, ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di farlo. Kulesza mediante Twitter ha affermato che è «il tempo dei fatti, non delle chiacchiere» e che si tratta dell’«unica posizione giusta». La federazione polacca è in contatto con la federazione svedese e quella ceca (che fanno parte del girone della Russia, ndr) per presentare alla Fifa, nelle prossime ore, una posizione comune.