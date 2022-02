Solo in tre meglio di Immobile in Europa, contro il Napoli gol e assist

Solo Lewandowski (39), Salah (27) e Benzema (25) nel corso di questa stagione hanno segnato più di Immobile (24) tra campionato e coppe. Domani, intanto, Ciro tornerà a sfidare il suo amico Lorenzo Insigne. Gemelli diversi dai tempi del Pescara e in azzurro, separati dal bivio in Serie A. Il Napoli insegue lo scudetto, la Lazio si può giocare l’ultima, disperata, chance per rientrare in corsa Champions. Lo score di Ciro: 6 gol e 3 assist nelle ultime nove sfide con i partenopei. Spalletti prepari le contromisure. Fonte: Cds