SERIE B – Perugia-Benevento 0-1, per gli ospiti decide il rigore di Forte

Questo pomeriggio allo stadio “R. Curi” si è giocata la sfida tra i padroni di casa del Perugia e il Benevento. Per i campani, vigilia non semplice, vista il lancio di sassi verso il loro pullman. Per i sanniti arriva un successo per 0-1, il terzo di fila, decisiva la rete dal dischetto di Francesco Forte. Nel finale gli umbri restano in dieci, doppio giallo ai danni di Kouan.

Marcatori: 50′ su rig. Forte (B)

PERUGIA – Chichizola; Angella, Segre (74′ Kouan), De Luca, Matos (61′ Olivieri), Dell’Orco, Ghion (61′ D’Urso), Falzerano, Santoro (83′ Carretta), Sgarbi, Lisi (73′ Ferrarini). A disp.: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Beghetto, Murgia, Curado, Zanandrea All. Massimiliano Alvini

BENEVENTO – Paleari; Letizia, Acampora, Tello (52′ Lapadula), Vogliacco, Glik, Improta, Foulon (63′ Barba), Insigne (62′ Brignola, 79′ Calò), Ionita, Forte. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Petriccione, Sau, Talia, Pastina. All. Fabio Caserta

Ammoniti: Tello (B)

Espulsi: Kouan (P)

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta.

Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Daniele Marchi di Bologna.

Quarto Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino.

Var e Avar: Lorenzo Maggioni e Damiano Di Iorio di Vco.

Fonte: beneventocalcio.club