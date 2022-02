SERIE A – Sassuolo-Fiorentina 2-1, Defrel “gela” la squadra viola all’ultimo secondo

Questa sera al “Mapei Stadium” si è giocata la sfida tra il Sassuolo e la Fiorentina e la partita non ha tradito le attese della vigilia. Subito azione da una parte e dall’altra, con scambi rapidi. I neroverdi passano con Traore che si libera di due avversari e batte Dragowski. Il match resta incerto, l’ex Empoli di testa colpisce la traversa di testa. I viola però vanno per ben due volte vicini al pari, entrambe con Ikonè, ma per ben due volte si salva Consigli. Nella ripresa è la squadra ospite spinge di più e ci prova con Biraghi su punizione, ancora attento il portiere di casa. La gara sembra ad una svolta con il doppio giallo ai danni di Bonaventura, ma accade di tutto. Il pareggio della Fiorentina nasce dal cross di Saponara e tocco sotto porta di Cabral. Finita? Neanche per sogno, cross di Berardi e colpo di testa di Defrel per il successo all’ultimo secondo del Sassuolo. Non basta una generosa Fiorentina per evitare la sconfitta, mentre i neroverdi di mister Dionisi centrano la seconda vittoria di fila, dopo il successo del “Meazza” contro l’Inter.

SASSUOLO-FIORENTINA 2-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè (23′ st Henrique) ; Scamacca (33′ st Defrel).

A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi. All.: Dionisi

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat (32′ st Gonzalez), Maleh (17′ st Bonaventura); Ikoné (38′ st Torreira), Piatek (17′ st Cabral), Sottil (17′ st Saponara).

A disp.: Terracciano, Rosati, Callejon, Terzic, Egharevba, Venuti, Duncan. All.: Italiano

Arbitro: Prontera

Marcatori: 19′ Traorè (S), 43′ st Cabral (F), 49′ st Defrel (S)

Ammoniti: Lopez (S)

Espulsi: 34′ st Bonaventura (F) – per proteste

A cura di Alessandro Sacco