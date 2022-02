Serie A/ Salernitana-Bologna 1-1: Pareggio di grande intensità all’Arechi!

Dopo una gradevole prima frazione, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 50esimo, Mazzocchi crossa per la conclusione di Djuric in area, blocca in due tempi Sepe. Al 72esimo, Mousset appoggia per il neoentrato Zortea che calcia una rasoiata che si infila all’angolino. All’89esimo, Sansone calcia a giro, palla che sbatte sull’incrocio dei pali e torna in campo. Al 90esimo, Mazzocchi su punizione impegna Skorupski, che respinge abilmente con i pugni. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match.

Match davvero intenso e combattuto all’Arechi con il pareggio che forse sta un po’ stretto alla Salernitana. Bologna che con questo punto continua la striscia di riusultati positivi. Punto che alla Salernitana invece non serve a molto con la squadra campana ancora in zona retrocessione. Migliori in campo Zortea per la Salernitana ed Hickey per il Bologna.

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri ( 46′ Gagliolo ); Coulibaly L., Ederson ( 88′ Bohinen ), Kastanos ( 71′ Zortea ); Verdi ( 71′ Mousset ); Djuric, Ribery ( 71′ Perotti ). All.: Nicola

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten ( 87′ Bonifazi ), Soriano ( 74′ Vignato ), Hickey; Orsolini ( 63′ Svanberg ), Arnautovic, Barrow ( 74′ Sansone ). All.: Mihajlovic

Ammonizioni: 7′ Ranieri (S), 59′ Soriano (B), 70′ Coulibaly L. (S), 79′ Arnautovic (B), 82′ De Silvestri (B)

Marcatori: 43′ Arnautovic (B), 72′ Zortea (S)