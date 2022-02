SERIE A FEMMINILE – Napoli-Hellas Verona, tabellino e cronaca

NAPOLI FEMMINILE-HELLAS VERONA 2-1

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2) Baldi; Erzen, Garnier, Golob, Abrahamsson (dal 15’ s.t. Awona); Mauri (dal 15’ s.t. Colombo), Errico, Severini; Sara Tui; Pinna (dal 31’ s.t. Acuti), Soledad (dal 43’ s.t. Toniolo) (Aguirre, Corrado, Di Marino, Berti, Caputo). All.: Domenichetti-Castorina

HELLAS VERONA (4-3-3). Haland; Imprezzabile, Horvat, Ambrosi, De Sanctis; Sardu, Ledri, Lotti (dal 18’ s.t. Arrigoni); Cedeno, Rognoni, Anghileri (Gritti, Oliva, Rizzoli, Pasini, Miagkova, De Cao, Casellato, Cabrera) All.: Brutti

ARBITRO: Vergaro di Bari ( Romano/Pasqualetto-Paccagnella )

MARCATORI: Pinna (N) 17’ e 24’, Ledri (V) 20’ p.t.

Note: giornata di pioggia e freddo. Terreno in sintetico in ottime condizioni, spettatori 250 circa. Amm.: Erzen, Soledad (N), Lepri (V). Rec.: 1’ p.t., 3’ s.t.

Una doppietta di Romina Pinna permette al Napoli Femminile di battere il Verona e superare l’Empoli – impegnato domani contro la Juve – uscendo momentaneamente dalla zona salvezza. Vittoria sofferta ma meritata per la squadra della coppia Domenichetti-Castorina, che ha confermato il centrocampo di Firenze proponendo Erzen e Abrahamsson sulle fasce. Di Marino, non al top, è andata in panchina, Soledad appena rientrata dalla Albiceleste ha guidato l’attacco.

Al 5’ prima conclusione ospite con Rognoni, parata facile di Baldi. Risposta Napoli con Soledad di testa su cross di Abrahamsson e deviazione in corner del portiere. Azzurre avanti al 17’ con Pinna, lesta ad insaccare di destro su cross forte e preciso di capitan Erzen. Vantaggio che dura solo tre minuti perché un errore in palleggio viene punito da Ledri che mette alle spalle di Baldi per il pari del Verona. La doppietta di Pinna ha riportato le azzurre un punto sopra: assist di Abrahamsson e sinistro in diagonale dell’attaccante sarda a gonfiare la rete. Baldi ha salvato poi su Anghileri, pericolosissima di testa e imprecisa nel tap-in.

Ad inizio ripresa ancora Baldi è uscita con coraggio su Cedeno. Pinna al 10’ ha trovato il portiere scaligero a negarle il tris mentre Anghileri ha scaldato ancora le mani a Baldi prima della traversa scheggiata con il mancino da fuori area di Rognoni. Nel finale il Napoli ci ha provato in contropiede ma soprattutto ha gestito con saggezza il ritmo della partita portando a casa tre punti importantissimi.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile