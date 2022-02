SERIE A FEMMINILE – Fiorentina-Lazio 2-2, Visentin mette nei guai Panico

Questa mattina si è giocata la sfida salvezza tra le padroni di casa della Fiorentina e la Lazio. La squadra viola, dopo la sconfitta contro il Napoli, voleva i tre punti. Va per due volte in vantaggio con Boquete e Sabatino, ma per le ospiti di mister Catini, decisiva la doppietta di Visentin. Tra poco inizierà la sfida Napoli-Hellas Verona, ma per la Fiorentina la situazione si fa davvero critica.

FIORENTINA (4-3-1-2): Tasselli; Cafferata (88′ Aronsson), Breitner, Tortelli, Vigilucci; Monnecchi (88′ Catena), Neto, Mascarello; Boquete; Sabatino, Giacinti. A disp.: Lundin, Baldi, Huchet, Pirriatore, Bartalini, Vitale, Russo. All.: Patrizia Panico

LAZIO (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum (64′ Viglucci); Castiello, Ferrandi, Cuschieri (64′ Pezzotti) ; Fridlund (83′ Di Giammarino), Chukwudi (64′ Labate), Visentin A disp.: Guidi, Natalucci, Le Franc, Santoro, Groff All.: Massimiliano Catini

Marcatrici: 37′ Boquete (F), 39′, 89′ Visentin (L), 61′ Sabatino (F)

La Redazione