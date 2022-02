SERIE A – Empoli-Juventus 2-3, doppietta di Vlahovic. Il tabellino

La Juventus di Allegri ha battuto l’Empoli al Castellani per 2-3 per la 27esima giornata di campionato di Serie A. Con un gol di Kean e una doppietta per Vlahovic, che passa a 20 gol sorpassando Immobile nella corsa alla vittoria come capocannoniere, la Juve porta a casa tre punti importanti. “Allegri così blinda il quarto posto, salendo a +6 sull’Atalanta, che ha due partite in meno. E con Milan e Inter che tentennano, in attesa del Napoli, forse si può sognare anche qualcosa di più della qualificazione in Champions”.

Empoli-Juventus 2-3, il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (40′ st Henderson), Ismajli, Luperto, Cacace (25′ st Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (25′ st Benassi); Bajrami (40′ st Verre), Di Francesco (25′ st La Mantia); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Tonelli, Viti, Fiamozzi, Stulac, Henderson, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria (37′ pt Locatelli), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean (17′ st Morata). A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Akè, Soulè. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 32′ pt Kean (J), 39′ pt Zurkowski (E), 47′ pt e 21′ st Vlahovic (J), 31′ st La Mantia (E)

NOTE: Ammoniti: Ismajli, Parisi (E). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

CdS