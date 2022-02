Salvione (CDS): “Il primo avversario del Napoli è il Napoli stesso”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’, ecco le sue parole: “Rientro della Juventus in corsa scudetto? Io penso che il Napoli abbia l’ennesima grande occasione di questa stagione. Se non dovesse vincere con la Lazio rimarrebbe lì; sicuramente la Juventus non può essere sottovalutata ma poi abbiamo visto che, anche i bianconeri, hanno problemi di continuità come tutte le squadre di vertice. Abbiamo visto il Milan, seppur senza coppe. Non credo che la Juventus possa rimontare tutte e tre le squadre in cima. Il Napoli ha sfide importanti da qui alla fine ma, come spesso diciamo, il primo avversario del Napoli è il Napoli stesso. E’ un campionato equilibrato dove non c’è una ‘schiacciasassi’. Sicuramente è molto divertente perché hai tre squadre che possono vincere tutte”.