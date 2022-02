Salvione (CDS): “Demme? Credo che possa dare un grande contributo”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’, ecco le sue parole: “Mourinho? E’ ancora l’idolo assolutamente. Si è creata una simbiosi con i tifosi molto forte. Lui è molto bravo a farsi seguire dalla piazza. Ha grande carisma, come pochi. I risultati non gli stanno dando ragione ma l’ottimismo dei tifosi è ancora altissimo. Demme? Io dico sempre che ci vuole equilibrio. Ricordo, a inizio stagione, quando si diceva che si poteva giocare con Demme e altri dieci. Ora ha avuto problemi fisici e sembra non serva più. Certamente giovedì ha offerto una delle peggiori prestazioni, ma ditemi quale giocatore visto con i catalani ha dimostrato, in quella singola partita, di essere da Napoli. Se giudicassimo Koulibaly solo per la partita con il Cagliari, diremmo che non è da Napoli. Io oggi non mi sento di bocciare Demme: credo che possa dare un grande contributo in un Napoli che funziona. Passaggio al 4-3-3? Può essere una buona soluzione contro la Lazio, però non credo che sia figlia del fatto che Demme non dia garanzie”.