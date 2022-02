Alle ore 11.00, per la 21esima giornata del campionato Primavera era in programma la gara tra Pescara e Napoli. Le due squadre non sono neanche scese in campo all’ora prevista per la pioggia fittissima abbattutasi sulla città abruzzese. Dopo le operazioni di rito, tra l’arbitro ed i due capitani, dopo ver valutato i rimbalzi del pallone, il campo è stato ritenuto impraticabile e la gara è stata rinviata.