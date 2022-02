PRIMAVERA 1 RISULTATI – All’Inter va il derby d’Italia contro la Juventus

Nel sabato del campionato Primavera 1, oggi c’era grande attesa per il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter giocata a Vinovo. Netto successo dei nerazzurri di Chivu per 0-3. Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Pescara e Napoli, causa maltempo. Pari per 1-1 tra l’Empoli e il Torino, infine vittoria del Sassuolo contro la Fiorentina. Viola in dieci a metà ripresa per il doppio giallo ai danni di Kayode.

A cura di Alessandro Sacco