Osimhen, in vista della Lazio Spalletti avrà il suo “bomber mascherato”

In casa Napoli, c’era grande apprensione per Victor Osimhen, visto che aveva la borsa del ghiaccio sul ginocchio, quello che già all’andata al Camp Nou, lo aveva tenuto in apprensione. La notizia è buona, tutto a posto, come conferma il Corriere dello Sport, si è allenato con la squadra a Castel Volturno, quindi ci sarà domani contro la Lazio. Per il bomber nigeriano sono al momento stati due anni difficili, tra problemi alla spalla, il Covid, trauma cranico, l’operazione con relativa maschera e infine il gonfiore al ginocchio. Per fortuna che l’ex Lille, è temprato caratterialmente, pur avendo solo 23 anni. Le 7 reti in campionato, ultima nella sfida di Cagliari, più le 4 in Europa League, fanno sì che hanno già raggiunto la doppia cifra in zona gol. Domani contro la squadra biancoceleste c’è l’occasione di aumentare il bottino, per dare una mano alla squadra e per entrare ufficialmente nella lotta-scudetto.