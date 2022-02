Mentre il Napoli è concentrato per chiudere al meglio la stagione sul campo, dove domani sera ci sarà la sfida contro la Lazio, il mercato entra nel vivo. Il direttore di Tmw Niccolò Ceccarini aggiorna in tempo reale dal suo editoriale. “Olivera? Non è un mister che è un obiettivo del club azzurro, operazione già avviato a Gennaio, ma che ormai è sempre più vicino alla conclusione. Il laterale mancino prenderà il posto di Ghoulam che non rinnoverà il contratto”.

La Redazione