Il Napoli è sempre attivo sul mercato, alla ricerca di innesti per la prossima stagione, e come riportato da Calciomercato.com, in questo caso si parla del difensore centrale in caso di partenza di Koulibaly. “Anche il Napoli pensa a Gleison Bremer. Il forte difensore del Torino piace a Inter, Juve, Milan e Bayern Monaco, ma il club azzurro potrebbe andare all’assalto in caso di cessione di Koulibaly”.