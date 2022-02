RIVIVI IL LIVE – Luciano Spalletti: “Appagamento? Concetto brutto e domani dobbiamo vincere contro la Lazio”

Fine conferenza stampa di Luciano Spalletti

15,24 – Luciano Spalletti: “Traguardo conquistato? Nessun obiettivo si è raggiunto, noi dobbiamo pensare al massimo traguardo, altrimenti ci dovremmo guardare le spalle. Sull’appagamento credo che è una cosa brutta che si sta dicendo, il presidente se sentisse questi discorsi ribalterebbe il tavolo. Noi sposiamo la sua causa e domani contro la Lazio dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi”.

15,22 – Luciano Spalletti: “Sarri? Quanto ha fatto negli anni di Napoli certamente è nei cuori della nostra gente. Detto questo domani lo affronteremo, contro una squadra che ha buoni calciatori. Noi dobbiamo essere bravi a non nasconderci, perchè si viene stanati”.

15,19 – Luciano Spalletti: “Clima di sfiducia? I miei penso che possano meritarla per quanto riguarda la sensazione di questo momento. L’importante è non smettere di lottare, una volontà evidente che deve esserci per portare la partita dalla nostra parte. Dobbiamo restare agganciati per dare una felicità e che i tifosi non la dimenticano. Siamo ad un bivio, essere nella storia del cuore della nostra gente”.

15,16 – Luciano Spalletti: “Osimhen? Sta molto meglio e giocherà quasi tutta la gara contro la Lazio. Su Lobotka verrà convocati, ma non credo che partirà dal primo minuto. Per quanto concerne Lozano, si sente meglio, forse è stato un bene che non è stato operato, mentre Anguissa si valuterà per la prossima settimana”.

15,15 – Luciano Spalletti: “Le cause della guerra in Ucraina? Non conosco alla perfezione la vicenda, ma non c’è nessuna giustificazione per quanto sta accadendo. Vedo scene di bambini che sono costretti a lasciare le loro camere per colpa delle bombe, per me è ingiustificabile tutto questo”

15,11 – Luciano Spalletti: “Lo schema del corner dove nasce la prima rete è colpa mia, perchè sono stato io a dare suggerimento. Anche la seconda rete perchè avevo chiesto di giocare alti. Domani è l’occasione per dimostrare quanto valiamo. L’atteggiamento del primo tempo era corretto, ma gli errori hanno inciso. Ripeto sono io il responsabile della gara di giovedì sera”.

15,06 – Luciano Spalletti: “In queste settimane abbiamo perso delle energie, questo va detto, ma al tempo stesso la squadra ha delle fonti misteriose. Andremo a giocare con fiducia, sappiamo che questa è una chance che ci vogliamo giocare e vogliamo sfruttarla al meglio. Staccata la spina? Assolutamente no, io sono il generatore della corrente e nessuno mi ha staccato. La brutta prestazione ha condizionato tutti, compreso le due reti prese all’inizio. Colpa mia sui momenti inziali della gara”.

15,02 – Luciano Spalletti: “La sconfitta contro il Barcellona? Ci deve mortificare, io sono deluso dal risultato. Noi abbiamo un’identità che se ci viene a mancare, è un boomerang che ci va a sbattere addosso e si fanno brutte figure. Sul futuro c’è una bagarre che può essere bella ma anche crudele, per uomini e anime forti. La squadra è conscia del momento e deve essere pronta per la corsa a perdifiato”.

Quest’oggi all’interno della sala stampa del Training Center Konami di Castel Volturno, ci sarà la conferenza stampa di mister Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli analizzerà il momento della squadra, a più di 24 ore contro la Lazio. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione