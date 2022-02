Lazio-Napoli, Immobile non si allena. Acerbi ha recuperato ma resta in bilico

Domani la Lazio di Sarri affronterà il Napoli all’Olimpico per la 27esima giornata di campionato di Serie A. Questa la situazione dal fronte biancoceleste. Nella seduta di rifinitura non si è allenato Ciro Immobile, ma dovrebbe trattarsi solo di una semplice decisione di gestione fisica: salvo sorprese, il bomber biancoceleste dovrebbe guidare l’attacco.

Ai suoi lati, l’unico sicuro è Zaccagni, rimasto a riposo forzato per via della squalifica in Europa. Si è allenato Pedro che però in settimana ha forzato il recupero per esserci contro il Porto e potrebbe riposare dal 1′. Si scalda quindi Felipe Anderson che è in un buon momento di forma. Centrocampo che convince, non si cambia: fiducia a Milinkovic-Savic (domani compie 27 anni), Lucas Leiva (Cataldi non è al meglio) e Luis Alberto.

Da valutare Francesco Acerbi che ha recuperato ma resta in bilico. Si prepara Patric al fianco di Luiz Felipe con Marusic e Radu (in vantaggio su Hysaj) sulle fasce. Sarri non ha parlato in conferenza stampa, le uniche dichiarazioni della vigilia sono quelle di Reina al match program biancoceleste: “Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda e tra le candidate allo Scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra il risultato di andata”.

RaiSport