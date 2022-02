Lazio/Napoli [Formazioni], panchina per due titolari di Sarri. Cambio modulo per Spalletti

Domani sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20,50, cinque minuti in più, per stare vicino alla popolazione ucraina, causa guerra, si giocherà Lazio-Napoli. Per i padroni di casa c’è ancora da intendere, c’è ancora da intendere le condizioni dei vari Acerbi e Pedro. Entrambi saranno convocati, ma partiranno dalla panchina. A centrocampo spazio a Luis Alberto, mentre in attacco il tridente Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Per Spalletti possibile novità a centrocampo che potrebbe essere a 3 con Elmas, Zielinski e Fabian Ruiz. Infine ritorno di Ospina in porta, mentre Politano pronto dal primo minuto dopo il gol al Barcellona.

Fonte: CdS