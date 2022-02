La prossima Serie A: uno stop a novembre di quasi due mesi

Le date di inizio e fine circolavano da alcuni giorni. Ieri, nel corso dell’Assemblea di Lega, il vicepresidente Luca Percassi ha informato “ufficialmente” le 20 società di Serie A sul prossimo torneo in programma. L’inizio è previsto per il 14 agosto, la fine per il 4 giugno. Nel mezzo, in inverno, il Mondiale, uno stop di 53 giorni e che comincerà il 13 novembre. Ancora incerta la data della ripresa, con la data del 5 gennaio 2023 che, al momento, sembra quella più probabile. Nel corso dell’Assemblea è stata anche confermata l’idea di De Siervo di disputare un torneo negli USA durante il Mondiale in Qatar in grado di coinvolgere le 20 di Serie A.