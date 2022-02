Insigne, dopo i fischi del Maradona arriva la carica del ct Mancini

I fischi arrivati giovedì sera al momento del cambio, non sono sfuggiti all’orecchio di Mancini che infatti ha voluto ribadire al suo ragazzo la fiducia più assoluta, anche perché manca un mese all’appuntamento clou della sua gestione: il playoff Mondiale del prossimo 24 marzo a Palermo contro la Macedonia. In quell’occasione, infatti, il c.t. avrà bisogno dell‘Insigne migliore, quello che all’occorrenza sa caricarsi la squadra sulle spalle e portarla di peso in Qatar. Nessun dubbio non solo sulla convocazione, ma nemmeno sull’impiego: Lorenzo Insigne è e resta il punto centrale del progetto Italia con vista sul Mondiale. D’altra parte il ct è stato chiarissimo anche nella prima conferenza stampa post firma di Lorenzo con il Toronto.

«Per marzo non ci saranno problemi perché starà ancora qui e anche per le partite di Nations League a giugno credo che non ci saranno intoppi»,

ennesimo attestato di fiducia per un giocatore che in questo momento potrebbe essere ad alto rischio sbandamento. Deve stare tranquillo, non deve farsi distrarre da possibili eventi esterni e deve continuare ad avere in testa solo il Napoli e la Nazionale. Anche Mancini gli ha fatto capire che fino a quando ci saranno questi due elementi, la numero 10 dell’Italia continuerà a portare stampato il suo nome.

Fonte: B. Majorano (Il Mattino)