Il Museo Maradona non si farà: non ci sono gli ambienti adatti

Il grande bluff del Museo Maradona. Non ci sarà nessuna esposizione del sacrario dedicato al Pibe de Oro nello stadio che oggi porta il suo nome. «Non ci sono ambienti idonei per poterlo realizzare» ha spiegato una dirigente di Palazzo San Giacomo. È stato il Comune di Napoli, più di un anno fa, ad annunciare che, dopo aver inventariato e catalogato tutti i doni, si sarebbero poi aperte le porte del «Museo dei ricordi di Maradona». Quello che resta oggi è un ammasso di oggetti accatastati e chiusi in decine di scatoloni in uno sgabuzzino nell’impianto di Fuorigrotta. La prossima settimana, intanto, dovrebbero essere effettuati i carotaggi e i rilievi tecnici ed entro 30 giorni potrebbe arrivare il via libera per il posizionamento permanente della statua dedicata a Maradona, all’esterno dell’impianto.

Il Mattino