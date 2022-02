Il Barcellona “non arriva” a De Ligt, allora punta Koulibaly

Il primo obiettivo, scrive il quotidiano catalano ‘Sport’, era Matthijs de Ligt, ma il prezzo, circa 75 milioni di euro, unito all’ ingaggio, superiore ai 10 milioni a stagione, hanno fatto desistere il Barcellona. Allora, il club blaugrana, alla ricerca di un centrale difensivo per la prossima stagione, è passata a monitorare il numero due della lista: Kalidou Koulibaly. Il senegalese è legato al Napoli da un altro anno di contratto. Il club partenopeo – si legge – chiede poco più di 40 milioni di euro, ma dalla Catalogna sperano possa abbassare il prezzo in estate in virtù di un contratto in scadenza.