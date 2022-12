FOTO – Benevento, attimi di panico per un sasso scagliato contro il bus della squadra che andava a Perugia

I calciatori del Benevento, e chi era con loro nel bus che li portava a Perugia in trasferta, hanno vissuto momenti di panico per un atto assolutamente da condannare da parte, probabilmente, di teppisti, come racconta il mattino.it. “Atto criminale nella serata di venerdì nei confronti del pullman che trasportava la squadra del Benevento a Perugia in vista della partita di oggi. All’altezza di Todi, da un cavalcavia, è stata scagliata una pietra che ha colpito il vetro del bus mandandolo in frantumi. Momenti di panico, con grande abilità dell’autista a tenere il mezzo in carreggiata.

Spavento e stato di choc per i calciatori che erano nelle prime file. Il tecnico ex biancorosso Fabio Caserta ha escluso nella maniera più categorica che sia un gesto dei tifosi del Perugia: «Quelli sono dei teppisti balordi e mi auguro che le forze dell’ordine possano trovarli». Il pullman ha proseguito per l’hotel dove la squadra è in ritiro.

La dirigenza del Perugia è stata immediatamente avvertita dell’accaduto. Il presidente Santopadre ha subito contattato il suo collega Vigorito, che viaggiava su un altro mezzo non distante dal bus della squadra, esprimendo massima solidarietà per quanto accaduto.

Immediate sono scattate le indagini da parte di polizia stradale e digos”.