ESCLUSIVA – Nando Orsi: “Lazio-Napoli? Un successo per rilanciare le rispettive ambizioni. I pregi che mi colpiscono di Ospina e Strakosha”

Dopo la settimana dedicata alle coppe europee, si ritorna al campionato, dove adesso i punti in palio valgono il doppio. Tra le sfide spicca su tutte il match di domenica sera allo stadio Olimpico tra la Lazio e il Napoli. Gli ex Sarri e Hysaj in cerca di punti, mentre gli azzurri per il riscatto. Ilnapolionline.com ha intervistato l’ex portiere, ora commentatore di Sky Nando Orsi.

Factory della Comunicazione

Lei ieri ha commentato Lazio-Porto di Europa League. A suo avviso la squadra di Sarri poteva fare di più, o ha ottenuto il massimo? “Nel doppio confronto l’esperienza del Porto ha fatto la differenza. La Lazio secondo me se l’è giocata al meglio, nella doppia sfida, perciò io credo che abbia ottenuto il massimo”.

Nel doppio confronto del Napoli con il Barcellona, si è ancora vista la differenza tra il nostro calcio e quello europeo. Che ne pensa in merito? “In questo momento c’è ancora troppa differenza tra il nostro calcio e le squadre europee. Per ritmi, fisicità e abitudini a certe sfide. Ma questo non è solo con il Napoli nelle gare contro il Barcellona, questo discorso vale anche per Milan e Inter che fanno fatica nel giocare a certi ritmi. Io credo che bisogna cambiare atteggiamento se si vuole in futuro competere in campo internazionale e per invertire la rotta”.

Quando iniziò la carriera di estremo difensore, chi erano da sempre i suoi modelli per i quali si è sempre ispirato? “In Italia sicuramente i portieri ai quali mi sono sempre ispirato sono sicuramente Dino Zoff e Albertosi. Il primo per qualità tecniche, esperienza e per come si poneva con il resto dei compagni. Albertosi invece è molto estroso, caratterialmente, oltre che un portiere davvero che sapeva il fatto suo. Anche in campo europeo avevo dei modelli, ma in Italia sono questi i nomi in maniera particolare”.

Domani sera Lazio e Napoli arriveranno alla sfida non al top della forma. Quali saranno gli aspetti che faranno la differenza? “Domenica sera chi dovesse ottenere i tre punti, potrà certamente riacquisire il morale che nelle ultime settimane è venuto a mancare. Dovesse succedere alla Lazio, si rimetterebbe in carreggiata per la corsa Champions. Invece per il Napoli, un successo darebbe la forza necessaria per lottare per lo scudetto. Per me Sarri e Spalletti stanno facendo un ottimo lavoro, c’è la loro impronta sulle loro squadra e sapranno trovare le giuste contromisure per mettere in difficoltà i rispettivi avversari”.

Domani sera sarà la sfida tra i due portieri Strakosha e Ospina. Quali le loro doti che la colpiscono di più in maniera particolare? “Per quanto riguarda Strakosha, la personalità. Quando è stato chiamato in causa, lui si è fatto trovare pronto e sta rispondendo con ottime prestazioni. Ospina? Di solito non stravedo per gli estremi difensori sudamericani, ma nel suo caso dico che mi piace la personalità che trasmette ai compagni di squadra. Anche se a Cagliari non è stato impeccabile sul gol di Gaston Pereiro, lui poi si è riscatto con ottimi interventi, evitando la sconfitta. Credo che sarà un bel duello e chi avrà la meglio, porterà benefici alla propria squadra”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®