Da Politano ad Anguissa, aggiornamenti sugli infortunati in casa Napoli

Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Barcellona, da ieri è proiettato al match contro la Lazio, che si disputerà domani sera allo stadio “Olimpico”. Per Spalletti la buona notizia, come riporta il Corriere dello Sport, viene dal recupero di Matteo Politano. Non solo l’esterno ex di Inter e Sassuolo, è stato convocato per la sfida contro il Barcellona, ma è anche andato in gol. Contro i biancocelesti dell’ex Sarri, non è escluso che possa giocare dal primo minuto. Un altro che domani potrebbe tornare nella lista dei convocati, è il centrocampista Lobotka, ma dipenderà dalla seduta di allenamento di questa mattina. Per quanto riguarda Anguissa la proiezione è il Milan. Infine Lozano si parla direttamente la trasferta al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Ci vorrà molto tempo per Malcuit.

La Redazione