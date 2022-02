Cassese, noto imprenditore: “Frattesi-Napoli? Diamogli tempo”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, noto imprenditore, ecco le sue parole: “Se arriva Bezos nessun problema per il calciomercato? Certo (ride, ndr). Seriamente, ricordiamo che se arriva Bezos poi bisogna saper spendere i soldi, se no finisce come altri club che spendono tanto per giocatori che non rendono. Frattesi al Napoli? Frattesi ha fatto appena un anno a certi livelli, diamogli tempo. Napoli non è facile, ricordate Verdi quando arrivò dal Bologna. Svanberg? Il calcio svedese non l’ho mai visto come un calcio con una mentalità efficace per l’Italia. Svanberg non lo vedo come un giocatore da Napoli, resto innamorato di Tameze”.