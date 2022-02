Cassese, imprenditore: “Credo allo scudetto, a Cagliari punto guadagnato”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, noto imprenditore, ecco le sue parole: “Osimhen o Mertens titolare? Osimhen deve giocare. Assolutamente. A Cagliari, alla fine, è stato un punto guadagnato grazie a lui. Scudetto? Io credo nello scudetto. Da marzo in poi, tutte le squadre che lottano per la salvezza, giocheranno con il coltello tra i denti e ripeto che, a Cagliari, è stato un punto guadagnato. Io resto fiducioso. Facendo 6 punti tra Lazio e Milan, il Napoli può ribaltare il campionato. Un giocatore che vorresti al Napoli? A me piacerebbe molto Nandez, un po’ ‘alla Barella’. Un giocatore di quelli che piacciono a me, quelli che lottano e danno tutto per la maglia. Barak? Piace anche lui ma deve essere coperto a centrocampo, io da tempo dico che vorrei Tameze”.