CALCIO FEMMINILE – Napoli-Hellas Verona 2-1, decide la doppietta di Pinna

Dopo il successo sul campo della Fiorentina, il Napoli femminile quest’oggi aveva la grande chance, davanti al suo pubblico, di vincere lo scontro diretto per la zona salvezza. Le azzurre passano in vantaggio con il gol di Romina Pinna. Dopo due minuti pareggio delle scaligere con la rete di Ledri, la difesa non è stata impeccabile. La squadra di Domichetti e Castorina però ritorna in vantaggio, sempre con la rete della ragazza ex Cesena e Pomigliano. Romina Pinna sfiora la tripletta, attenta il portiere ospite. Un successo che vale oro, il Napoli scavalca l’Empoli ed è ad un punto dalla Fiorentina. Nell’altro match pareggio tra Sassuolo e A.c. Milan, dove le padroni di casa restano in dieci per il rosso diretto ai danni di Benedetta Orsi.

Fiorentina-Lazio 2-2

Napoli femminile-Hellas Verona Women 2-1

Sassuolo-A.c. Milan 0-0

A cura di Alessandro Sacco