BASKET – Colpo per la Gevi Napoli, arriva il gigante Leonardo Totè

In attesa di tornare in campo la prossima settimana contro la Virtus Bologna, la Gevi Napoli basket piazza un colpo importante per il roster di coach Sacripanti. Si tratta del lungo Leonardo Totè, dove c’era tra le squadre che lo volevano anche la Fortitudo, diretta concorrente degli azzurri per la zona salvezza. Il gigante islandese, ha battuto l’Italia di coach Sacchetti dopo due tempi supplementari ed è un ingaggio che sostituisce Lynch che non ha convinto la società azzurra. Ecco il comunicato ufficiale.

𝗕𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗧𝗢𝗧𝗘’

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il centro Leonardo Totè. Il nuovo giocatore azzurro ha siglato un contratto fino al termine della stagione 2022-2023.

Classe 1997, nato a Negrar di Val Policella (VR), Totè è un pivot di 211 centimetri per 110 Kg, tra i lunghi più talentuosi e promettenti del panorama cestistico italiano.

Dopo la trafila nel settore giovanile prima nella Scaligera Verona e successivamente con l’Umana Reyer Venezia, Totè debutta in Serie A2 con la maglia della Leonessa Brescia, nella stagione 2015-2016. Successivamente gioca due campionati con Verona, sempre in Serie A2. Nel 2018-2019, il nuovo giocatore della Gevi è protagonista di un’ottima stagione a Jesi dove, nel girone Est di A2, realizza 13.6 punti di media e 7.1 rimbalzi. Nel 2019-2020 Totè debutta in Serie A giocando con Pesaro confermandosi su ottimi livelli, chiudendo la stagione con 9.5 punti e 6 rimbalzi per gara. Nel 2020 il lungo della Gevi si trasferisce alla Fortitudo Bologna dove termina la prima stagione con 8.6 punti e 3.3 rimbalzi per partita. Dopo una parentesi a Bilbao, nel massimo campionato spagnolo, Totè ha disputato la prima parte della stagione ancora in Fortitudo Bologna, per lui 9.7 punti per partita e 4.3 rimbalzi.