Aronica, ex Napoli: “Scudetto? Il Napoli resta accreditato alla vittoria finale”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ecco le sue parole: “Ieri ho visto un Barcellona straripante, con tanti giovani di alto valore. Indubbiamente il Napoli ha pagato dazio ma, chi vive di calcio, sa che il Barcellona aveva quel quid in più. Diciamo che quello che aveva organizzato Spalletti all’andata sarebbe stato utilissimo anche ieri sera, sarebbe servito Juan Jesus sulla sinistra e una partita più accorta per poter ripartire grazie alla velocità di Osimhen. L’aspetto tattico è sicuramente discutibile. Il Barça ieri aveva dei 2002, 2003, 2004 perchè ha deciso di rifondare e così si fa. Quando in Italia parliamo di rifondazione l’unica cosa che guardiamo è abbassare il monte ingaggi. Grazie a questa scelta filosofica sono sicuro che il Barcellona potrà vincere l’Europa League. Scudetto? Il Napoli resta accreditato alla vittoria finale perchè i punti di vantaggio delle dirette concorrenti non sono tantissimi. Chiaramente la partita di ieri sera lascerà qualche scoria e minerà qualche certezza. Il Napoli deve trovare una certa maturità e la coscienza di poter vincere lo scudetto”.