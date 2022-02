Uno sconcertato Zielinski che, come tutto il Napoli, ha corso a vuoto

Nessuno è riuscito ad esprimersi, anche i cosiddetti giocatori dotati di talento e piedi buoni. Anche Zielinski, sotto tono ed in notevole difficoltà. Il polacco appare deluso e sconsolato a fine gara: «Abbiamo sbagliato l’approccio, non possiamo prendere due gol così facili. Ci è mancata convinzione in avanti e dovevamo sfruttare meglio la loro linea alta», dice ai microfoni televisivi di Sky. «Tante palle sbagliate in uscita, loro recuperavano sempre nella nostra metà campo e hanno avuto tante occasioni. Usciamo da questa partita con poche certezze ma già abbiamo una partita molto importante con una squadra forte». Zielinki sottolinea la grande delusione degli azzurri. «C’è grande delusione e rammarico, potevamo fare di più. Ci hanno fatto spesso correre a vuoto».

Il Mattino