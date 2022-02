UFFICIALE – Data “inedita” per l’inizio del campionato di serie A

In attesa di assegnare lo scudetto dell’attuale campionato, la Lega calcio ha ufficializzato l’inizio della prossima stagione. Si partirà il 14 Agosto, in anticipo rispetto al solito, per poter disputare il mondiale in Qatar. L’altra novità della giornata è che la prossima Coppa Italia, come per le competizioni internazionali, verrà abolita la regola del gol in trasferta. Infine Gennaro Terracciano è stato nominato Commissario ad acta per la Lega calcio, in attesa della nomina del nuovo presidente dopo le dimissioni di Dal Pino.

La Redazione