Spalletti a “giudizio” del Mattino e del CdS, voto unanime

SPALLETTI (Mattino)5

Un gatto che gioca col topo. L’aggressività dei catalani fa sì che il Napoli appaia sempre in inferiorità numerica in ogni parte del campo. Non riuscendo a togliere al Barcellona la capacità di ragionare, va in continuo affanno. A centrocampo è una mattanza e le conseguenze sono spietate. Non potendo iniziare dal basso, il Napoli crea nei rilanci lunghi i (pochi) pericoli. Senza grinta, senza rabbia. Ma c’è modo e modo di cadere. Il primo giallo dopo un’ora, la prova che la squadra non mostra mai gli occhi della tigre. Il 4-3-3 di Xavi tramuta la partita del Napoli in un gioco delle belle stutuine.

Spalletti (CdS)4,5 – Quando la costruzione dal basso diventa distruzione dal basso. Ma non c’è solo questo errore (che somiglia a presunzione, soprattutto se insisti dopo i primi sbagli, quando davanti hai un avversario così forte) nella terribile notte del Napoli. La squadra si sbriciola in pochi minuti e il Barça ne dispone a proprio piacimento. Si può perdere, però così fa male e soprattutto è brutto, molto brutto. E’ un triste addio all’Europa, in uno stadio pieno che porta il nome di Diego.