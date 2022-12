SERIE A – Genoa-Inter 0-0, i nerazzurri non approfittano del pari del Milan. Domenica toccherà al Napoli

Dopo il pari interno del Milan contro l’Udinese, tra le polemiche, l’Inter al “Luigi Ferraris” aveva di fronte il Genoa per tornare in vetta alla classifica. I padroni di casa però sono da subito aggressivi e vanno vicini al gol con Gudmunsson, ma davanti ad Handanovic manda sul fondo. I nerazzurri provano a reagire, ma sul cross di Perisic Dzeko non arriva al traversone da pochi passi. I ragazzi di Blessin sono aggressivi, pressano in tutte le zone del campo e vanno vicini alla rete con Melegoni, il portiere dell’Inter con un colpo di reni evita il peggio. Nella ripresa gli ospiti vanno vicinissimi al gol con D’Ambrosio, ma colpisce di testa la traversa. Il Genoa risponde con il contropiede di Melegoni, ma prende l’esterno della rete. Nel finale tiro di Barella, sfiorato da Badelj, ma l’arbitro non vede il tocco dell’ex di Lazio e Fiorentina. Finisce in parità ed ora domenica toccherà al Napoli in casa della Lazio, per provare ad avvicinarsi alla vetta e scavalcare l’Inter.

Factory della Comunicazione

GENOA-INTER 0-0

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 6,5, Maksimovic 6,5 (8′ st Cambiaso sv – 16′ st Calafiori 6), Ostigard 6,5, Vasquez 6,5; Sturaro 7, Badelj 6,5; Gudmundsson 5 (38′ st Amiri sv), Melegoni 6, Portanova 6 (38′ st Rovella sv); Yeboah 5,5 (16′ st Kallon 5,5). A disp.: Semper, Marchetti, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Galdames. All.: Blessin 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; D’Ambrioso 6,5 (42′ st Caicedo sv), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 5,5, Barella 5 (38′ st Vecino sv), Brozovic 5, Calhanoglu 5,5 (28′ st Vidal 5,5), Perisic 5,5 (38′ st Dimarco sv); Dzeko 6,5, Sanchez 5,5 (28′ st Lautaro Martinez 6). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Ranocchia, Darmian, Skriniar. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: –

Ammoniti: Perisic (I), Ostigard (G)

Espulsi: –

Note: Ammonito al 28′ st l’allenatore del Genoa Blessin per proteste

