PRIMAVERA 1 – I convocati del Napoli. Un’assenza in difesa per Frustalupi

Domani mattina a Pescara, presso il Delfino Training Center, il Napoli Primavera di mister Frustalupi, cercherà punti per evitare di essere risucchiato dalla zona retrocessione. Occasione per riscattare l’1-3 subito all’andata e nell’ultimo turno di campionato lo 0-5 interno contro la Juventus. Out per squalifica Daniel Hysaj.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, Giannini, Gioielli, Idasiak, Manè, Marchisano, Mercurio, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Toccafondi, Vergara.

La Redazione