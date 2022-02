Panchina – Politano solo il gol, ma non brillante come la squadra

POLITANO 5 – Entra nella ripresa ma anche lui è uno di quelli che si cala subito nel disastro e si disunisce di continuo. Ha un guizzo e segna un gol dei suoi, rientrando dalla destra.

MERTENS sv – Prima punta senza gioia, perché non fa piacere a nessuno entrare sul 4-1 e con la qualificazione che ormai è su un altro pianeta. Non ci crede nessuno, neppure lui.

OUNAS sv – Un cross in mezzo, un uno contro uno con Alba con cui si procura un angolo ma per fumo e poco arrosto. Ma certo non doveva essere lui a mettere la carne sul fuoco.

GHOULAM sv – Un quarto d’ora in una notte europea, per lui che proprio in una notte di Champions, con il City, iniziò il suo calvario al ginocchio. Non ci si aspetta nulla. E nulla fa.

PETAGNA sv Forse solo un modo di fargli accumulare una presenza europea, entra che mancano 9 minuti e la gara è diventata una via crucis dove c’è solo la voglia del fischio finale.

Fonte: Il Mattino