Dopo i play off tenutisi ieri sera, oggi i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. A rappresentare il calcio italiano la sola Atalanta. Le squadre saranno divise in teste di serie (le vincenti della fase a gironi) e in non teste di serie (le qualificate dai playoff). Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

Sevilla-West Ham

Barcelona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis Francoforte