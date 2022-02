Nel giorno di Lazio-Napoli la festa per i 90 anni di Vinicio

Festa anticipata di 24 ore per i 90 anni di Luis Vinicio. Nato il 28 febbraio 1932 a Belo Horizonte, in Brasile, l’ex campione e allenatore del Napoli sarà protagonista dell’evento organizzato dalla famiglia Giugliano nella location “D’Angelo” in via Aniello Falcone domenica 27. Un pranzo con familiari e amici nel giorno di Lazio-Napoli, due delle squadre allenate dal mitico Lione. Vinicio è stato alla guida degli azzurri dal 1973 al 1976, quindi l’esperienza laziale dal 1976 al 1978 e subito dopo il ritorno a Napoli, fino al 1980. il ristorante sulla collina vomerese aveva già ospitato la festa per gli 85 anni di Vinicio. E, come allora, ci saranno domenia 27 amici carissimi di Luis. Il suo ex presidente Ferlaino, i suoi ex giocatori Bruscolotti, Cané, Casale, Improta, La Palma e Wilson, che giocò nell’Internapoli di Vinicio e poi nella sua Lazio. Tra gli ospiti non legati al mondo del calcio l’attore Gino Rivieccio. Idealmente ci saranno tutti i tifosi napoletani a festeggiare l’ex campione che sbarcò a Napoli nel 1955 per indossare la maglia azzurra e diventò subito un simbolo della squadra che giocava nello stadio del Vomero. F. De Luca (Il Mattino)