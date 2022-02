Lazio-Napoli (Formazioni), Sarri ritrova Zaccagni. Per Spalletti la novità è tra i pali

Il Napoli, dopo la netta sconfitta contro il Barcellona, inizierà a pensare alla sfida in campionato contro la Lazio, per conservare la zona Champions. Anche i biancocelesti punteranno al riscatto dopo l’eliminazione contro il Porto. Per i ragazzi di Sarri, mancherà solo Lazzari, al suo posto l’ex Hysaj e Marusic a sinistra. Per il resto andranno valutati Acerbi e Pedro dal punto di vista fisico. Rientrerà Zaccagni, al suo fianco Immobile e Felipe Anderson. In casa azzurra, quasi lo stesso 11 visto contro gli spagnoli, con Politano pronto all’evenienza a destra. Rientro di Ospina dal primo minuto al posto di Meret.

Fonte: CdS