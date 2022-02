Lamouchi, ex calc.: “Milik e Osimhen? Sono due giocatori completamente diversi secondo me”

Sabri Lamouchi, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Cosa pensi di Milik? Doveva aspettarlo il Napoli? Ci ha guadagnato con Osimhen?

“Noi allenatori siamo sempre particolari con le nostre idee. Per me Milik è un ottimo attaccante ‘d’area’, davanti alla porta fa sempre gol ma bisogna giocare con lui. Ci vuole un allenatore che lo conosca bene e lo faccia giocare nelle migliori condizioni. A me piace, per me resta un grande attaccante anche per giocare in profondità. Milik ha delle caratteristiche, Osimhen le sue. Sono due giocatori completamente diversi secondo me”.

Arrivò al Napoli con la ‘missione’ di far meglio di Higuain…

“Esatto, non è facile. Arrivare a Napoli e dover fare meglio di Higuain non era per nulla semplice”